Villa della Regina per la prima volta ospita un'orchestra con la Filarmonica TRT

Per la prima volta nella storia Villa della Regina ospita un’orchestra.

Domenica 5 luglio la Filarmonica TRT salirà sul palco dell’Esedra della residenza sabauda per l’appuntamento finale della manifestazione “Musica Regina in Villa” International Music Festival.

A guidare la Filarmonica TRT sarà Cinzia Pennesi, direttrice d’orchestra attiva in Italia e all’estero, apprezzata per la versatilità del repertorio e per l’attenzione alla costruzione del suono orchestrale. Solista della serata sarà Francesco Mazzonetto, pianista concertista e direttore artistico del Festival, già protagonista di concerti in Italia, Stati Uniti ed Europa e autore di un percorso artistico orientato al dialogo tra repertorio, divulgazione e nuove forme di fruizione musicale.

Il programma sarà dedicato a Mozart e Beethoven. Il concerto si aprirà con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 20 in re minore K 466 di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle pagine più intense e drammatiche del repertorio mozartiano, caratterizzata da una scrittura di forte tensione espressiva e da un dialogo continuo tra solista e orchestra.

Nella seconda parte della serata sarà eseguita la Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore op. 60 di Ludwig van Beethoven, opera luminosa ed elegante, nella quale equilibrio classico ed energia ritmica convivono in una scrittura orchestrale di straordinaria vitalità.

Il Festival, ideato e diretto artisticamente dal pianista concertista Francesco Mazzonetto, è organizzato dall’Associazione Apeiron in collaborazione con l’Associazione “Amici di Villa della Regina”. L’edizione 2026, dedicata al tema delle “Visioni”, vuole offrire una riflessione sul ruolo della musica nella società contemporanea e sui modi più efficaci di comunicare emozioni e cultura al grande pubblico.

Il concerto conclusivo della Filarmonica TRT chiude così un’edizione del Festival dedicata al dialogo tra culture, generazioni e linguaggi artistici differenti, confermando Villa della Regina come uno dei luoghi più originali della programmazione musicale estiva torinese.