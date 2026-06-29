Il "Kappa" si impegna con Parco Dora per il post-Festival: interventi di pulizia e manutenzione

Anche nel 2026 Kappa FuturFestival conferma il proprio impegno a favore di Parco Dora attraverso un programma di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Un’attività che si inserisce nel più ampio percorso di cura e valorizzazione di uno degli spazi pubblici più rappresentativi della città, sede del festival sin dalla sua nascita.

Gli interventi previsti per quest’anno riguardano sia le infrastrutture del parco sia le aree verdi. Sul fronte delle opere edili, le attività di manutenzione ordinaria comprendono la saldatura e il completamento delle griglie di protezione delle colonne, la gestione e manutenzione di tombini e griglie di scolo e la pulizia e sostituzione delle doghe delle panchine nell’area del Roseto.

Tra gli interventi straordinari figurano invece la riqualificazione degli spazi destinati a magazzino, con la fornitura e posa di nuovi portoni, il rifacimento del percorso ciclabile lungo la Dora, la sostituzione dei pali inibitori agli ingressi del parco e il rinnovo della segnaletica verticale.

Particolare attenzione è dedicata anche alla cura del verde pubblico, che Kappa FuturFestival sostiene durante tutto l'anno attraverso un programma continuativo di manutenzione ordinaria delle aree prative. Gli interventi comprendono sfalcio dell'erba, concimazione e monitoraggio delle diverse aree del parco, ai quali si affiancano attività straordinarie di sfalcio, concimazione e trasemina nei periodi autunnale e primaverile, oltre alla posa di nuove zolle di gramigna per il ripristino e il consolidamento dei manti erbosi maggiormente sollecitati. Durante le fasi di

allestimento del festival vengono inoltre effettuati ulteriori interventi di cura del verde, in continuità con il programma di manutenzione già in corso.