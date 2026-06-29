Dal Museo del Risorgimento alla Libreria Luxemburg: maratona di lettura Pinocchio per i 200 anni della nascita di Collodi

Per un giorno la voce di Pinocchio sarà quella di 36 persone diverse. È la Maratona di lettura che il 2 luglio anima Torino nell'anno del bicentenario della nascita dello scrittore Carlo Collodi (1826-2026), promossa Museo Nazionale del Risorgimento Italiano in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori, il Festival SottoDiciotto, la Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, il MUSLI – Museo della Scuola e la Libreria Internazionale Luxemburg,

La giornata prende il via al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano con la lectio di Pompeo Vagliani, dedicata alla storia e all'immaginario di Pinocchio. Nello stesso spazio sarà possibile ammirare in formato digitale la mostra Eccellenze Italiane. I vestiti nuovi di Pinocchio, promossa e realizzata da Bologna Children’s Book Fair per il bicentenario della nascita di Carlo Collodi, presenta 25 opere firmate da grandi maestri dell’illustrazione internazionale e 24 tavole vincitrici di un contest internazionale di BCBF, selezionate tra oltre 600 candidature. Curata dall’Accademia Drosselmeier, la mostra è realizzata con il patrocinio della Fondazione Nazionale Carlo Collodi e del Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario.



La mattina si completa con laboratori e attività per bambini e ragazzi organizzati dal Museo e da SottoDiciotto.

Nel pomeriggio il testimone passerà ai protagonisti della maratona, che si alterneranno tra il Circolo dei lettori e delle lettrici e la Libreria Internazionale Luxemburg per dare voce ai 36 capitoli del romanzo, accompagnando il pubblico dall'inizio alla fine attraverso le avventure del celebre burattino.

A chiudere il percorso sarà il Cinema Romano con la proiezione del film d'animazione Pinocchio di Enzo D'Alò (2012), a testimonianza della straordinaria capacità dell'opera di Collodi di attraversare linguaggi, epoche e generazioni diverse.