Dino e Marco Bonino in concerto all'Osteria Rabezzana

Le canzoni che hanno accompagnato amori, incontri e ricordi di tre generazioni tornano a vivere in una serata dedicata alla grande musica italiana e internazionale degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta.

Mercoledì 8 luglio l’Osteria Rabezzana ospita Dino e Marco Bonino con il concerto Le canzoni del cuore, un viaggio attraverso melodie e successi che hanno segnato un’epoca e continuano a suscitare emozioni a distanza di decenni. Il repertorio attraversa quattro decenni di musica, dagli anni del boom economico alle trasformazioni degli anni Ottanta, riportando in scena brani che hanno accompagnato storie personali, amori, amicizie e momenti indimenticabili della vita quotidiana. Un percorso musicale costruito attorno alle canzoni che hanno fatto innamorare e sognare tre generazioni, ancora oggi capaci di parlare a pubblici diversi.