Nasce a Torino Barriera Beat: da Estemporanea l'orchestra che trasforma le differenze in armonia

Da dieci anni, nel cuore di Barriera di Milano, Estemporanea - associazione culturale attiva nei settori dell’arte, della musica, del teatro - opera ogni giorno seguendo un’idea precisa: la cultura non deve essere un privilegio ma uno strumento di crescita accessibile a tutti. Il progetto nasce nel 2015 dalla visione della musicista, scrittrice e docente Lucia Marino che ha scelto questo quartiere come luogo di lavoro e di trasformazione sociale, dando vita a un modello culturale radicato nel territorio.

Nel tempo, Estemporanea è diventata un punto di riferimento stabile per Barriera di Milano anche grazie a La Boule, unica sala concerti e teatro del quartiere. Uno spazio nato dalla riqualificazione di un’ex sala scommesse abbandonata e trasformato in un presidio culturale vivo, dove si incontrano bambini, famiglie, artisti e cittadini. Un luogo che vive d’arte ed è un motore di comunità.

È in questo contesto che nasce Barriera Beat, una nuova orchestra giovanile che rappresenta il passo più recente e significativo di questo percorso: un progetto, un’esperienza musicale, che ha già tutte le caratteristiche per diventare un simbolo concreto di inclusione, partecipazione e riscatto sociale, motivazioni che hanno spinto le politiche giovanili della città di Torino a sostenere il progetto.

Barriera Beat coinvolge oltre 50 giovani musicisti tra i 7 e i 14 anni, provenienti da contesti culturali, sociali e familiari differenti, compresi 10 ragazzi con disabilità. L’orchestra nasce a Torino, nel cuore di Barriera di Milano, quartiere multietnico spesso raccontato per le sue fragilità, che qui è protagonista di una narrazione nuova: quella di una comunità giovane che cresce attraverso la musica.

Il progetto, oltre alla sua dimensione artistica, costruisce un vero percorso educativo continuativo. I ragazzi seguono lezioni settimanali da settembre a giugno, lavorano in prove d’orchestra e partecipano a concerti e spettacoli, entrando in contatto con un’esperienza formativa stabile e strutturata. All’interno di Barriera Beat trovano spazio anche ragazzi e ragazze con disabilità, accompagnati da docenti specializzati. L’inclusione è una pratica quotidiana: ognuno contribuisce con il proprio ruolo, il proprio tempo e il proprio percorso, dentro una costruzione collettiva che si fonda sull’ascolto reciproco.

Un altro elemento centrale del progetto è l’accessibilità. Estemporanea mette a disposizione strumenti musicali in prestito per le famiglie che non possono sostenerne il costo e attiva percorsi di sostegno che permettono a molti giovani di avvicinarsi alla musica indipendentemente dalle condizioni economiche. Un intervento concreto contro la dispersione scolastica e l’esclusione culturale.

La qualità didattica è garantita da un corpo docente di alto livello, composto da musicisti provenienti da alcune delle principali istituzioni torinesi, tra cui l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il Teatro Regio e l’Orchestra Filarmonica di Torino. Una scelta che porta nel quartiere un livello di formazione normalmente riservato a contesti altamente selezionati.

Il debutto ufficiale di Barriera Beat è previsto al Festival Contaminazioni di Frabosa Soprana, un appuntamento che segna anche un salto simbolico importante. L’orchestra, composta abitualmente da circa 50 elementi, si unirà infatti ai partecipanti del corso di alto perfezionamento dedicato alle orchestre giovanili, arrivando a superare i 90 musicisti sul palco. Un momento che rappresenta perfettamente la vocazione del progetto: aprire Barriera di Milano al dialogo con il mondo esterno. La prima occasione per ascoltare l'orchestra sarà nello spettacolo Favole al telefono, in programma sabato 11 luglio alle ore 21.00 e in replica domenica 12 luglio alle ore 11.00 presso la Sala Polivalente di Frabosa Soprana.

Barriera Beat si inserisce in una storia più ampia. In dieci anni Estemporanea ha realizzato 47 produzioni musicali e teatrali, quattro festival internazionali, oltre 250 laboratori nelle scuole piemontesi e percorsi formativi che hanno coinvolto più di 3.500 studenti e docenti da tutta Italia e dall’estero. Tra le storie che raccontano questo percorso c’è quella di chi, partendo da condizioni fragili, è arrivato a formarsi nei Conservatori e a lavorare oggi all’interno dello stesso progetto come musicista e formatore.

Barriera Beat nasce da un'idea semplice: le differenze non sono un problema da superare, sono il materiale con cui si costruisce qualcosa. Un'orchestra che viene da un quartiere spesso raccontato solo come periferia, e che fa musica, unisce e crea legami, arte e bellezza.