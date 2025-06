Perde il controllo della moto sulla statale 121: muore un 24enne

Un sabato sera tragico quello vissuto ad Arignano, dove un giovane centauro ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. Il fatto è avvenuto intorno alle 21.45, lungo la Strada Statale 121, poco distante dal confine con Riva presso Chieri.

La vittima è un ragazzo di 24 anni, residente a Chieri, che stava percorrendo quel tratto di strada in sella alla sua moto Ducati. Per cause ancora in fase di accertamento, ha perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo rovinosamente sull’asfalto.

Le condizioni del giovane sono apparse subito disperate. I primi a intervenire sono stati i sanitari del 118 della Croce Rossa di Chieri e i carabinieri della compagnia di Chieri. Sul posto è stato fatto atterrare anche l’elisoccorso, che ha trasportato d’urgenza il motociclista al Cto di Torino.

Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, il 24enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. Ai carabinieri il compito degli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.