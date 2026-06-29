Da Venaria al centro di Torino: le linee 72 e 72/ cambiano capolinea

Novità per chi si sposta dalla prima cintura ovest verso il centro di Torino. Da mercoledì 1° luglio le linee 72 e 72/, che collegano corso Macchiavelli a Venaria Reale con la zona di Porta Susa, cambieranno capolinea.

In direzione della stazione i bus seguiranno il percorso attuale fino a via Cernaia. Da qui proseguiranno in corso Vinzaglio, corso Matteotti, corso Bolzano: qui lo stop è previsto alla fermata n. 1197 - "Porta Susa Cap." (ex capolinea linea 19).

Nuovi bus elettrici

La motivazione? Dal 1° luglio, sul tracciato, entreranno in servizio i nuovi autobus elettrici Iveco E-Way da 18 metri. Per consentire la ricarica dei mezzi durante la sosta, il terminal sarà trasferito da via Bertola a corso Bolzano, nell'area dell'ex capolinea della linea 19, già dotata di impianti di ricarica.

Contestualmente, diventerà definitivo l'attuale terminal della linea 19, sempre in corso Bolzano, ma presso la fermata n. 3581 "Porta Susa Cap." Sempre da mercoledì cambierà anche il capolinea della linea 27 (feriale e festiva), che sarà spostato da via XX Settembre a via Bertola, nell'area precedentemente utilizzata dalle linee 72 e 72/.