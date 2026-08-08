Ferrovie: interventi di manutenzione sulla Torino-Modane dal 10 agosto

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha programmato interventi di manutenzione straordinaria lungo la linea ferroviaria Torino-Modane, nella tratta compresa tra Salbertrand e Bussoleno, sul binario dispari direzione Torino, da lunedì 10 agosto a venerdì 9 ottobre. Le attività saranno eseguite esclusivamente sul solo binario dispari, nella direzione Bussoleno-Salbertrand, e comporteranno modifiche alla circolazione ferroviaria e agli orari dei treni interessati.

Il programma dei lavori prevede, in particolare, il rinnovo completo di circa 10 chilometri di binario tra Bussoleno e Chiomonte e interventi di manutenzione straordinaria su tre gallerie presenti nella tratta tra Chiomonte e Salbertrand. Sono inoltre previste attività di consolidamento strutturale, impermeabilizzazione e mitigazione del rischio idrogeologico in corrispondenza di alcuni ponti, oltre al completamento di interventi già avviati nei mesi scorsi.

L’investimento complessivo da parte di Rfi per la realizzazione di tali attività ammonta a circa 20 milioni di euro.



