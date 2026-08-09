Una navetta per scoprire la Val Chisone senza auto: al via il collegamento tra Fenestrelle, Usseaux e il Forte

È partito ieri mattina, sabato 8 agosto, il primo viaggio della navetta Fenestrelle-Usseaux che collegherà fino al 23 agosto le varie borgate dei due paesi della Val Chisone e il Forte. Si tratta di cinque corse al giorno, a cui si può accedere grazie a un biglietto giornaliero a 3 euro (gratuito fino ai 12 anni).

“È progetto pilota che ci permetterà di organizzare in modo più efficace, e per un periodo di tempo più lungo, il servizio del prossimo anno” annuncia la sindaca di Usseaux, Cristina Cappelletti. Il suo auspicio è che la navetta aiuti a decongestionare i parcheggi nel capoluogo e a Laux, sempre molto frequentati. “Inoltre incentiverà i turisti a spostarsi tra borgata e borgata e conoscere meglio il territorio” aggiunge.

Mentre Usseaux coprirà le spese del carburante, è il Comune di Fenestrelle a fornire il mezzo di trasporto: “È la navetta con cinture di sicurezza che abbiamo acquistato per il servizio scolastico e che è adatta anche al trasporto dei turisti” spiega il sindaco, Michel Bouquet.

Ma per la prossima estate arriverà un mezzo apposito: “Abbiamo infatti vinto il bando del Gal Escartons e Valli valdesi che ci finanzierà l’acquisto del mezzo, probabilmente nell’autunno. Tuttavia abbiamo deciso di anticipare l’entrata in funzione del servizio con questo escamotage” spiega Bouquet. Lo stesso bando del Gal permette di pagare l’autista impegnato nel servizio.

Le fermate della navetta sono, in sequenza: Fenestrelle (via Nazionale), Fraisse (campeggio), Pourrières (fermata autobus), Balboutet (piazza), Usseaux (parcheggio sopra), Usseaux (parcheggio sotto), Lago Laux, Fenestrelle (via Nazionale), Forte di Fenestrelle, Mentoulles (fermata autobus), Ville Cloze (via Centrale), Granges (via Mentoulles), Chambons (via Carlo Alberto), Fenestrelle (piazza Cappuccina - via Umberto), Forte di Fenestrelle.

Il biglietto è acquistabile on line a questo link, dove sono indicate anche le attività del territorio che faranno da supporto all’acquisto.