 / Cronaca

Cronaca | 15 agosto 2025, 15:01

Villar Dora, incendio distrugge un'abitazione: morto per asfissia un 90enne

Le fiamme divampate nella cucina di una casa in via Don Caramello domate da vigili del fuoco alle prime ore del mattino

Villar Dora, incendio distrugge un'abitazione: morto per asfissia un 90enne

Anziano deceduto dopo essere stato colto con ogni probabilità mentre stava dormendo dal fumo di un incendio scoppiato nella sua abitazione in via Don Oreste Caramello. L'uomo, di 90 anni, è stato ritrovato nelle sua stanza da letto verso le 3 del mattino di questa notte, venerdì 15 agosto, dai vigili del fuoco, chiamati da un vicino di casa che si è insospettito per il forte odore di fumo. 

Il 90enne è stato portato all'esterno della sua abitazione invasa dalle fiamme per i primi soccorsi che tuttavia si sono rivelati inutili. Ancora da chiarire le cause dell'incendio scoppiato all'interno della cucina e che è stato solo alle prime ore del mattino. Non risultano altri feriti.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium