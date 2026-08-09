Moncalieri, niente ticket e parcheggi gratis nelle giornate più calde di metà agosto

Nelle settimane più calde di agosto Moncalieri dice stop al pagamento delle strisce blu. Niente ticket, niente corse al parcometro: il Comune (come ogni anno) ha deciso di sospendere il pagamento della sosta: la misura sarà attiva da lunedì 10 a sabato 22 agosto 2026 e interesserà tutto il territorio comunale.

Da lunedì 10 a sabato 22 agosto

Il provvedimento, ormai consueto nel periodo estivo, è pensato per alleggerire la mobilità in città e sostenere le attività commerciali durante le settimane più tranquille dell’anno. La sospensione coinvolge tutte le zone blu del centro e delle aree limitrofe, senza distinzioni o fasce orarie.

L’iniziativa si rivolge sia ai residenti che a chi si trova in città per lavoro o turismo. La sosta gratuita punta a rendere più accessibili negozi, bar, ristoranti e servizi, in un periodo in cui molte attività restano aperte ma registrano un calo fisiologico di presenze.

Si ritorna alla normalità dal 24

Non sono previste modifiche ad altri aspetti della regolazione della mobilità, come ZTL o divieti di sosta ordinari, che restano in vigore. Il ritorno alla normale tariffazione dei parcheggi è previsto per lunedì 24 agosto, primo giorno lavorativo dopo il rientro dalle ferie della maggior parte delle persone.