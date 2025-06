"Anche a Torino il Daspo cinofilo per chi maltratta gli animali": la proposta del M5S

Torino è noto per essere un Comune amico degli animali. Non sorprende quindi la proposta lanciata dal capogruppo del M5S Andrea Russi, insieme alla collega Tea Castiglione, che vuole mettere il daspo cinofilo per chi maltratta gli amici a quattro zampe. Una proposta in linea a quanto fatto da altri Comune della Città Metropolitana come Nichelino.

La creazione di una blacklist

Il provvedimento punta ad impedire a chi in passato sia stato condannato e/o denunciato per maltrattamento, abbandono ed incuria verso un cane di poter adottare un altro animale.

L'atto vuole introdurre nel Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali una serie di misure per intervenire con forza e prevenire la reiterazione di abusi sugli animali. Il cuore della mozione è una “blacklist” che impedirà a chiunque abbia un passato da maltrattatore di adottare o prendere in affido un animale da compagnia.

Campagne di sensibilizzazione

Non solo: ci sono i percorsi di educazione cinofila per chi vuole adottare un cane o un gatto da un canile; campagne di sensibilizzazione pubblica con particolare attenzione alle scuole.