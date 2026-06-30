Gabry Ponte nel 2027 torna nella sua città per la tappa del nuovo tour "Circotron"

Il deejay torinese Gabry Ponte torna nella sua città nel 2027 per una tappa del suo nuovo tour nei palazzetti “CIRCOTRON - The Dance Show”.

Un'esperienza senza precedenti in cui l'energia travolgente di un dj set incontra la spettacolarità e l'arte del circo futuristico, ispirata al circo contemporaneo e realizzata attraverso il talento di performer e acrobati.

Il live sarà all'Inalpi Arena sabato 6 marzo 2027.

“Viviamo in un mondo iper-digitalizzato, dove tutto, anche la musica, è filtrato dagli schermi degli smartphone e dei social network, per questo credo che il live sia importante come non lo è mai stato: è l’unico spazio reale in cui posso condividere delle emozioni con i miei fan e respirare la loro stessa energia. Per questo ho fatto una scelta precisa e ho deciso di alzare l'asticella. Voglio offrire al mio pubblico uno spettacolo dal forte impatto visivo, ricco e di un livello mai visto prima. Con CIRCOTRON non faremo un semplice DJ set o concerto, regaleremo un'esperienza indimenticabile.”

Il CIRCOTRON promette di trasportare il pubblico in un'avventura visiva e sensoriale completamente nuova: le performance dei migliori artisti circensi del mondo diventeranno parte integrante dello spettacolo, trasformandosi in una scenografia mobile che si muove al ritmo delle iconiche hit del più celebre DJ italiano. Tutto prende vita all’interno di una scenografia fantasy/steampunk, un universo estetico sospeso tra suggestioni gotiche e atmosfere fantascientifiche, curato nei minimi dettagli per amplificare l’impatto emotivo e visivo dello show. CIRCOTRON non sarà solo uno spettacolo, ma un luogo simbolico. Una moderna “Corte dei Miracoli” ispirata alla Zion di Matrix, dove la diversità non è semplicemente accolta, ma celebrata come massima forma di libertà e potere. L'elemento più innovativo è l'annullamento delle barriere convenzionali: con il tour CIRCOTRON il confine tra palco e pubblico scompare. Gli spettatori non saranno più osservatori, bensì parte attiva di una performance immersiva, membri di una comunità di spiriti liberi uniti dalla musica e dall'arte circense. Un'opera inedita, coraggiosa e mai portata in scena prima, dove la cultura clubbing e l'arte circense si fondono per plasmare il futuro dell'intrattenimento.