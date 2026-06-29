Il FolkClub chiude le porte dopo 38 anni di musica

“Nulla è permanente, tranne il cambiamento” così l'invito alla conferenza stampa del Folk Club preannuncia il futuro dello storico spazio di via Perrone 3 bis.

A dare la notizia via newsletter del locale è stato il responsabile della struttura, Paolo Lucà.

Un locale aperto da 38 anni con alle spalle oltre 1.800 concerti cessa definitivamente le sue attività.

La speranza per il futuro dello spazio però resta appesa a quanto sarà detto domai alle 18.30 durante la conferenza stampa aperta a tutti in cui si parlerà sia delle motivazioni che hanno portato a questa scelta sia delle nuove prospettive.