Surreale in Borgo Filadelfia, il maltempo fa abbattere un trampolino elastico su un’auto di passaggio

Anche agli operatori della Polizia municipale, una cosa così, non era mai successa. Il maltempo che nel primo pomeriggio di oggi ha scatenato un improvviso rovescio e forti raffiche di vento a Torino Sud ha generato un incidente ai limiti dell’incredibile in borgo Filadelfia.

Il 'fuori programma' in via Giordano Bruno

A causa del vento, infatti, un trampolino elastico che si trovava ai piani alti di un edificio di via Giordano Bruno si è sollevato (nonostante mattoni e fascette di contenimento) e si è schiantato al suolo nella strada sottostante. Proprio in quel momento stava passando una piccola autovettura blu che ha avuto la peggio: uno schianto imprevedibile che ha distrutto il parabrezza e danneggiato la parte anteriore della carrozzeria e creato un grande spavento alla donna che era al volante.

Intervenuti gli agenti della Polizia municipale

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale che hanno effettuato i rilievi e hanno ripristinato le condizioni di sicurezza.