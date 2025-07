Pedonalizzazione di via Roma, si amplia il cantiere: divieti di sosta e cambia la viabilità

Prende il via domani una nuova fase del cantiere per la pedonalizzazione di via Roma. Dal 3 luglio sono quindi previste una serie di modifiche alla viabilità con divieti di sosta, stop al transito di veicoli e pedoni, oltre all'istituzione di sensi unici.

Come cambia la viabilità

In particolare, fino all'8 agosto, via Santa Teresa, da via XX Settembre a via Roma-piazza San Carlo, e via Maria Vittoria, da via Roma-piazza San Carlo a via Lagrange, saranno chiuse al traffico. Il tratto di via Maria Vittoria tra via Carlo Alberto e via Roma/piazza San Carlo, dove sarà istituito un senso unico alternato con accesso da via Principe Amedeo e svolta in via Carlo Alberto (qui la porzione pedonale Principe Amedeo-Maria Vittoria sarà temporaneamente soppressa) sarà percorribile solo da residenti e autorizzati.

Modifiche alla linea Star

A causa della chiusura di via Santa Teresa e di via Maria Vittoria verrà modificato il percorso della linea Star Gtt.

Gli stalli riservati ai taxi presenti in via Santa Teresa saranno provvisoriamente spostati nel tratto tra via Arsenale a via XX Settembre, mentre saranno temporaneamente eliminati i parcheggi riservati al carico e scarico merci.