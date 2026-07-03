Il 21enne Mateo scomparso a Torino, la famiglia lancia l’appello: “Aiutateci a trovarlo”

Resta alta la preoccupazione a Torino per la scomparsa di Mateo, 21 anni, affetto da sindrome di Down, allontanatosi questa mattina dalla propria abitazione nella zona di Pozzo Strada, tra le 7.30 e le 8. Zona fermata della metro Marche, Fabbrichetta.

A dare l’allarme è stato il fratello, dopo aver constatato che il giovane era uscito da solo. Una circostanza che ha immediatamente attivato la macchina delle ricerche e la segnalazione alle forze dell’ordine.

L’allontanamento e l’allarme della famiglia

Secondo quanto ricostruito, Mateo non sarebbe abituato a muoversi autonomamente in città senza accompagnamento. Generalmente, infatti, si sposta sempre con i familiari. La famiglia - anche attraverso i canali social - ha lanciato un appello alla cittadinanza, sottolineando l’importanza di qualsiasi possibile avvistamento o informazione utile per ricostruire i suoi spostamenti.

Ricerche in corso nella zona di Pozzo Strada

La polizia è stata immediatamente informata e ha avviato le verifiche del caso. Le ricerche si concentrano in particolare nell’area di Pozzo Strada, anche se non si esclude che il giovane possa essersi spostato in altre zone della città.

Mateo è alto circa 155 centimetri, ha capelli neri corti e, al momento dell’allontanamento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’abbigliamento. La famiglia ribadisce l’importanza della massima collaborazione da parte dei cittadini. In situazioni di questo tipo, il fattore tempo è determinante e una segnalazione tempestiva può risultare decisiva per il buon esito delle ricerche.

Chiunque dovesse avere informazioni o avvistare il giovane è invitato a contattare il numero 3761008075.