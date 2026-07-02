Rapina, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale: scattano le manette per un 22enne tunisino

Negli scorsi giorni, la Polizia di Stato ha arrestato a Ivrea un cittadino tunisino di 22 anni, per rapina, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

L'intervento è scattato nella notte del 30 giugno, presso un esercizio commerciale della zona, dove un uomo, dopo aver aggredito un dipendente colpendolo violentemente al volto, si è impossessato di due bottiglie di alcolici per poi darsi alla fuga.

Rintracciato dalla Squadra Volante

Rintracciato poco dopo dal personale della Squadra Volante del Commissariato distaccato di Ivrea e Banchette, l'uomo ha opposto una violenta resistenza agli operatori, colpendoli con calci, pugni e morsi e rivolgendo loro gravi minacce. Nel corso della colluttazione, il 22enne ha tentato, inoltre, di impossessarsi dell'arma d'ordinanza di uno degli agenti, senza riuscirvi.

A seguito dell'aggressione, i due operatori della Polizia di Stato hanno riportato lesioni personali con prognosi, rispettivamente, di 40 e 6 giorni.

Trasportato nel carcere di Ivrea

Condotto presso gli uffici del Commissariato per gli accertamenti di rito, il ventiduenne ha posto in essere condotte autolesionistiche, tali da rendere necessario il suo trasporto in ospedale. Al termine delle cure, su disposizione della Procura di Ivrea che coordina le indagini, il giovane è stato condotto in stato di arresto presso la Casa Circondariale di Ivrea.