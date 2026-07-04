Barriera, il comitato dal pollice verde rimette in sesto aiuole e piantine

Mattinata all'insegna dell'impegno civico nel quartiere Barriera di Milano, dove il Comitato dei Cittadini ha promosso un'iniziativa di cura del verde che ha visto la partecipazione di numerosi residenti.

L'appuntamento nell'area situata all'angolo tra corso Vercelli e via Desana, dove volontari di tutte le età si sono ritrovati per dedicare alcune ore alla manutenzione degli spazi pubblici.

Guanti e buona volontà

Armati di guanti, attrezzi da giardinaggio e tanta buona volontà, i partecipanti hanno provveduto alla pulizia delle aiuole, rimuovendo erbacce e rifiuti, per poi procedere con la messa a dimora di nuove piantine, contribuendo così a rendere più decorosa e accogliente una porzione del quartiere.

Il clima è stato quello della collaborazione e della partecipazione, con residenti che hanno scelto di dedicare parte della propria mattinata a un gesto concreto per il bene del territorio. Un esempio di cittadinanza attiva per contestare il degrado (in primis l’abbandono di rifiuti).