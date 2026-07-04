Moncalieri, maxi piano anti blackout: interventi su 35 km di rete elettrica per 18 mesi

Negli ultimi giorni a Moncalieri la fornitura di energia è tornata sostanzialmente alla normalità e l'emergenza blackout sembra superata, dopo che circa 5 mila utenze erano rimaste al buio, durante il picco.

Le power station per superare l'emergenza

Come ha ricordato il neo sindaco Lorenzo Mauro, questa condizione è ancora garantita, almeno in parte, "grazie alle power station e ai gruppi elettrogeni installati sul territorio dopo i gravi guasti dell'altra settimana". Nella serata di ieri, venerdì 3 luglio, e-distribuzione ha proceduto al distacco della power station di Borgo Mercato, nell'ambito delle operazioni di ripristino della rete elettrica, operazione effettuata in orario notturno, così da ridurre il più possibile i disagi per i cittadini.

Nei giorni scorsi è partito un intervento importante sulle linee di media tensione in strada Carignano, che proseguirà ancora per alcuni giorni. "Si tratta di un lavoro indispensabile per consolidare la rete e consentire un graduale ritorno alla piena normalità", ha aggiunto il primo cittadino.

Al momento restano ancora necessarie le power station, anche se Mauro ha chiesto "a Enel di verificare la possibilità di rimuoverle quanto prima. So bene quanto possano creare disagio ai residenti che vivono nelle vicinanze. Tuttavia, al momento è possibile disattivare soltanto quella di Borgo Mercato: spegnere la seconda, in via Galimberti, prima del completamento dei lavori significherebbe esporre la rete al rischio di nuovi guasti e non garantire il servizio a una parte troppo ampia della popolazione".

Pronto maxi piano per 18 mesi di interventi

Ma intanto la città guarda al futuro, avendo compreso da questa emergenza che la rete elettrica di Moncalieri deve essere rafforzata: le temperature estreme e l'aumento dei consumi rendono indispensabili investimenti strutturali per costruire un'infrastruttura più moderna e resiliente.

Ed allora le prossima settimana, come annunciato dal sindaco Mauro, avrà luogo "un confronto tra gli uffici del Comune e i responsabili di Enel per definire nel dettaglio il Piano di Resilienza Energetica". I lavori prenderanno il via intorno al 10 luglio e si svilupperanno nell'arco di 18 mesi. Il piano programmato da Enel prevede cantieri su circa 35 chilometri di rete elettrica, che si svilupperanno sino alla fine del 2027.

Si tratta di un maxi intervento che interesserà molte strade della città. "Ci saranno inevitabilmente alcuni disagi, ma saranno il prezzo necessario per avere una rete elettrica finalmente più robusta, capace di sostenere i nuovi carichi energetici e di ridurre il rischio che blackout come quelli vissuti nei giorni scorsi possano ripetersi", ha sottolineato il primo cittadino. "Un passaggio fondamentale per rendere Moncalieri una città più sicura, moderna e resiliente".