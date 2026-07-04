Festa a Mirafiori Sud per l’inaugurazione della nuova bocciofila Portofino

Un'oasi di relax, sport e divertimento nel cuore di Mirafiori Sud. Dopo anni di chiusura, degrado e tentativi andati a vuoto, la bocciofila di via Portofino ha finalmente riaperto i battenti, tornando a essere un punto di riferimento per il quartiere.

Importante progetto di riqualificazione

L'impianto, realizzato nel 2006 e rimasto chiuso dal 2019, è stato affidato all'Asd C'entro, guidata dalla presidente Anna Maria Palumbo, che ha avviato un importante progetto di riqualificazione con l'obiettivo di trasformare la struttura in uno spazio aperto dalla mattina alla sera, dedicato non solo al gioco delle bocce, ma anche ad attività culturali, laboratori, iniziative per anziani, famiglie e bambini.

Al taglio del nastro, nel tardo pomeriggio di ieri, erano presenti il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, il consigliere comunale del Pd Simone Tosto e i consiglieri circoscrizionali Raia, Prisco, Nucera, Genco, Macrì e Ventre.

“Questo luogo è rimasto chiuso molto a lungo e siamo contenti che possa finalmente rinascere – ha dichiarato il sindaco Stefano Lo Russo – Ringraziamo chi si è fatto carico dei lavori, garantendo la riapertura. Un in bocca al lupo a questo straordinario quartiere”.

La soddisfazione della Circoscrizione 2

Grande soddisfazione anche da parte del presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi, che ha ricordato il lungo percorso necessario per arrivare alla riapertura: “Dopo molti anni di bandi e tentativi andati deserti finalmente la Bocciofila Portofino, grazie a un progetto di riqualificazione dell'associazione C'entro, ritorna a essere un luogo di aggregazione al servizio del territorio. Ringrazio l'associazione per il progetto e la celerità dell'esecuzione dell'opera, il settore amministrativo e la politica della Circoscrizione. Questo è un bel giorno per Mirafiori Sud”.

Per arrivare a questo risultato sono stati necessari diversi anni. Dopo quattro-cinque bandi di assegnazione andati deserti, è stata proprio la proposta dell'Asd C'entro a convincere l'amministrazione comunale, aprendo la strada al recupero di una struttura che nel frattempo era stata vittima di vandalismi, occupazioni abusive e degrado.

Centro di aggregazione per tutte le generazioni

La nuova bocciofila punta ora a diventare un centro di aggregazione aperto a tutte le generazioni, con attività sportive, ricreative e culturali, restituendo a Mirafiori Sud uno spazio che per troppo tempo era stato simbolo di abbandono e che oggi rappresenta invece un segnale concreto di rinascita per tutto il quartiere.