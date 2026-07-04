Nuova vita per il mercato delle Verbene: ora si cercano altri negozianti

Dopo il maxi intervento di riqualificazione da un milione e mezzo di euro, il mercato coperto di via delle Verbene guarda già al futuro. La cooperativa che ha in concessione la struttura ha infatti aperto un bando per assegnare nuovi spazi commerciali, con l'obiettivo di aumentare il numero delle attività presenti e rilanciare definitivamente uno dei principali presìdi di quartiere delle Vallette.

Sostenere l'economia di vicinato

A fare il punto è stato l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, spiegando come il progetto sia nato dalla necessità di sostenere l'economia di vicinato in una zona dove, pur essendo presenti otto grandi punti vendita, questi sono raggiungibili solo dopo circa dieci minuti d'auto. Da qui il lavoro condiviso con la Circoscrizione 5 per individuare le reali esigenze del territorio e costruire un piano di rilancio del mercato.

Il mercato dispone complessivamente di 30 posteggi, dei quali 15 attualmente sono occupati, gestiti da 11 operatori, alcuni dei quali conducono più di uno stand. Proprio per aumentare la presenza di attività, la cooperativa ha aperto un bando per l'assegnazione degli spazi ancora disponibili.

Chiavarino: "Interesse che sta crescendo"

L'obiettivo è arrivare, nell'arco delle prossime settimane, ad avere 19 posteggi occupati, un primo passo verso il pieno rilancio della struttura. "C'è un interesse che sta crescendo", ha sottolineato Chiavarino, evidenziando come il mercato stia tornando ad attirare nuovi operatori dopo la conclusione dei lavori di riqualificazione.

L'intervento ha interessato lo storico polo commerciale delle Vallette, trasformandolo in una struttura più moderna, accessibile e sostenibile. L'investimento, pari a circa 1,5 milioni di euro, è stato finanziato con risorse del settore Commercio della Città destinate alla riqualificazione dei mercati pubblici e del tessuto commerciale di vicinato.

I dati dello studio preliminare

Alla base del progetto c'è stato anche uno studio preliminare illustrato dalla dirigente comunale Paola Virano. Attraverso questionari e interviste agli utenti è emerso che il mercato continuava a rappresentare un punto di riferimento fondamentale per i residenti del quartiere, ma che l'edificio soffriva ormai di una forte obsolescenza, sia dal punto di vista funzionale sia sotto quello estetico. Una situazione che, senza un intervento, avrebbe rischiato di compromettere il futuro della struttura.

Da qui la scelta di investire circa 1,5 milioni di euro, utilizzando risorse vincolate alla riqualificazione dei mercati pubblici. Il progetto ha previsto un importante intervento di efficientamento energetico realizzato con Iren, insieme alla ricollocazione dei servizi igienici al piano terra, rendendoli accessibili anche alle persone con disabilità, al rifacimento della pavimentazione e all'installazione di pannelli di rivestimento che proteggono il cappotto termico e conferiscono una nuova identità architettonica all'edificio.

Sostenibilità ambientale

I lavori hanno interessato anche gli spazi esterni. Il giardino è stato completamente riqualificato e oggi ospita il dehors del bar, contribuendo a trasformare l'area in un nuovo punto di ritrovo per il quartiere. La strada antistante, utilizzata esclusivamente per l'accesso di servizio e il parcheggio autorizzato, rende inoltre lo spazio più vivibile e fruibile da residenti e clienti.

Particolare attenzione è stata riservata anche alla sostenibilità ambientale. Tra gli interventi realizzati figura infatti un nuovo impianto fotovoltaico che consentirà di ridurre consumi energetici ed emissioni. Secondo le stime presentate il beneficio ambientale ottenuto equivale alla piantumazione di circa 1.650 alberi.

La struttura è stata inaugurata lo scorso 10 giugno, ma manca ancora un ultimo dettaglio: la nuova insegna del mercato, attualmente in fase di realizzazione, che verrà installata nelle prossime settimane per completare il restyling del complesso.