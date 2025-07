Sparatoria nella notte a Grugliasco: indagano i carabinieri

Ore di apprensione e panico questa notte a Grugliasco per una sparatoria avvenuta poco prima della mezzanotte di ieri, giovedì 3 luglio. Gli spari sono stati sentiti da alcuni testimoni nella zona di via Olevano, all'incrocio con Corso Martin Luther King. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Stando alle prime informazioni nel conflitto a fuoco non risultano persone decedute, ma non si escludono feriti. In loco è giunta anche un'ambulanza con a bordo l'equipe medico sanitario del 118. Molte le forze dell'ordine impegnate da ieri sera sul luogo della sparatoria. La strada è stata chiusa per permettere di effettuare i rilievi del caso. Indagano i carabinieri.

Seguiranno aggiornamenti.