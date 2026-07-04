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Cronaca | 04 luglio 2026, 09:41

Scontro fatale sulla Tangenziale a Rivoli: morto un 61enne. Soccorso anche un bimbo

Il sinistro ieri sera all'altezza di corso Francia

Scontro fatale sulla Tangenziale a Rivoli: morto un 61enne. Soccorso anche un bimbo

E' di un morto il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri nella prima serata sulla tangenziale sud. Intorno alle 19.45 un'automobile ed un mezzo pesante si sono scontrate all'altezza di corso Francia a Rivoli. Il 61enne alla guida della vettura, Mauro De Pascali, è stato trovato senza vita al volante probabilmente a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di 118 Azienda Zero, che hanno soccorso anche una famiglia di tre persone con un bambino: il  gruppo è rimasto illeso e non è stato trasportato in ospedale.

Cinzia Gatti

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