Scontro fatale sulla Tangenziale a Rivoli: morto un 61enne. Soccorso anche un bimbo

E' di un morto il bilancio dell'incidente che si è verificato ieri nella prima serata sulla tangenziale sud. Intorno alle 19.45 un'automobile ed un mezzo pesante si sono scontrate all'altezza di corso Francia a Rivoli. Il 61enne alla guida della vettura, Mauro De Pascali, è stato trovato senza vita al volante probabilmente a causa di un malore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di 118 Azienda Zero, che hanno soccorso anche una famiglia di tre persone con un bambino: il gruppo è rimasto illeso e non è stato trasportato in ospedale.