Ladri in azione in Valchiusella: "Attenzione girano con piccolo Suv bianco"

Ladri in azione in Valchiusella. A darne notizia è il sindaco di Rueglio Gabriella Maria Laffaille, che ha deciso di pubblicare un post sulla pagina facebook del piccolo Comune per chiedere ai cittadini di prestare attenzione. La coppia di due ladri ieri mattina, 1° luglio, si è intrufolato in una casa privata sulla strada provinciale per poi svaligiarla.

Il primo cittadino fornisce poi anche un identikit: "Si tratta di due uomini di 30 anni circa, girano con un piccolo Suv bianco". "Si raccomanda la massima prudenza e di allertare immediatamente le forze dell'ordine telefonando al 112 se si nota qualsiasi movimento sospetto" conclude Laffaille. Sempre ieri a Vico i ladri hanno portato via un'automobile, una Yaris.