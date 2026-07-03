Colombi e guano in un alloggio sotto sequestro da 4 anni, l'amarezza dei vicini: "Viviamo nel degrado"

Da 4 anni convivono con cattivi odori, balconi invasi dal guano e il timore che la situazione possa persino peggiorare. In una palazzina Atc di via Sansovino 11A, nel quartiere Lucento, i residenti denunciano condizioni igienico sanitarie inaccettabili provocate da un appartamento al settimo piano, rimasto sotto sequestro dopo la morte dell'assegnatario e oggi diventato rifugio per decine di colombi.

Le finestre dell'alloggio sono, infatti, rimaste incredibilmente aperte. Così i volatili entrano ed escono liberamente a tutte le ore del giorno e della notte, trasformando l'abitazione in un luogo ormai invivibile e creando pesanti disagi anche per chi vive negli appartamenti confinanti.

"Non possiamo più stare sul balcone"

Tra le persone che hanno perso ogni speranza c'è anche Luciano, l'autore della segnalazione. Il condomino abita al piano inferiore e racconta una situazione diventata, di mese in mese, sempre più difficile. "Non si riesce più a uscire sul balcone a causa del cattivo odore", spiega, indicando la veranda dell'appartamento sottostante, ormai ricoperta dal guano. "Non è tollerabile vivere così, è davvero incredibile".

Luciano è sottoposto a cure oncologiche, costretto a fare i conti con una emergenza che rende complicata persino la normale fruizione della propria abitazione. E le lamentele non finiscono qui. Disagi analoghi vengono segnalati anche dagli altri condomini, compresi quelli che vivono al piano superiore (l'ottavo) e nell'alloggio adiacente.

"I pompieri sono passati dal mio balcone per accedere all'alloggio - rivela la vicina di casa -. Ma cosa aspettano a dissequestrare questo alloggio?. Non posso tenere le finestre aperte nemmeno d'estate, a causa degli odori nauseabondi che arrivano dall'appartamento. E poi c'è il rischio che qualche colombo mi entri in casa".

I precedenti

Non è la prima volta che le famiglie chiedono una mano alle istituzioni o delle forze dell'ordine. Circa un mese fa sono intervenuti i vigili del fuoco, che all'interno dell'appartamento hanno trovato anche diversi colombi morti. "A volte le finestre si chiudono, magari per il vento, i piccioni non riescono a uscire e poi i pompieri trovano i cadaveri sul pavimento" rivela Luciano.

Stesso compito è toccato alla Polizia Locale, dopo ulteriori segnalazioni da parte dei condomini. Chi vive nello stabile ricorda inoltre una moltitudine di episodi avvenuti nel tempo, tra cui una perdita d'acqua proveniente dallo stesso alloggio e la comparsa di blatte.

Atc: "L'alloggio è sotto sequestro"

Una situazione molto complicata, come si può capire anche dalla replica affidata ad Atc. Da corso Dante spiegano che l'immobile non può essere oggetto di interventi diretti. "L'alloggio è stato posto sotto sequestro dal Tribunale a seguito del decesso, avvenuto nel 2022, della persona a cui era assegnato. Questa circostanza ci impedisce, al momento, di entrare o disporre qualsiasi tipo di intervento manutentivo".

L'Agenzia aggiunge però di essere consapevole del disagio vissuto dai residenti e fa sapere che, d'intesa con le autorità competenti, saranno valutate le possibili azioni per cercare di risolvere questo grosso problema.