Polizia di Stato, promosso il vice questore Luca Celeste a Primo Dirigente

Il recente Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato ha valorizzato anche quest’anno il prezioso lavoro svolto dai funzionari e dalle funzionarie della Questura di Torino, promuovendo alla qualifica superiore il Vice Questore dottor Luca Celeste, elevato al grado di Primo Dirigente a decorrere dal 1° luglio scorso.

In Polizia dal Marzo 1989 come Agente Ausiliario, dopo il conseguimento della laurea magistrale in Giurisprudenza, il dottor Celeste è entrato a far parte del ruolo dei Commissari della Polizia di Stato.

Al termine del corso di formazione presso l’Istituto Superiore di Polizia nel 2004, ha svolto diversi incarichi di prestigio sul territorio piemontese, sia nell’ambito delle specialità (Direttore Ufficio II del Compartimento Polizia Stradale Piemonte e Valle d’Aosta, Dirigente del Coa, Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, Dirigente del Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica “Piemonte e Valle d’Aosta”) sia della Questura torinese, ove ha diretto diversi Commissariati cittadini, fra cui Mirafiori, e, a scavalco, San Donato e Ivrea e Banchette (TO), prima di approdare alla dirigenza del Commissariato di Bardonecchia.

Il Questore di Torino, Massimo Gambino, esprime, anche a nome di tutti i colleghi, vive congratulazioni al neo Primo Dirigente per il prestigioso traguardo raggiunto.