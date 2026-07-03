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Nichelino-Stupinigi-Vinovo | 03 luglio 2026, 17:28

Nichelino, tamponamento a catena sul sovrappasso Scarrone: quattro persone in ospedale

Nessuno è in gravi condizioni. Circolazione a lungo rallentata nella zona

Nichelino, tamponamento sul sovrappasso Scarrone: quattro persone in ospedale

Nichelino, tamponamento sul sovrappasso Scarrone: quattro persone in ospedale

Nella mattina di oggi, venerdì 3 luglio, la Polizia Locale di Nichelino è intervenuta nella zona del sovrappasso Scarrone, dove in direzione Debouché era avvenuto un tamponamento che ha coinvolto tre veicoli.

Tre mezzi coinvolti e quattro feriti

L'incidente è avvenuto sulla sommità del cavalcavia, coinvolgendo un autocarro Ford Transit e due autovetture, una BMW e una Lancia Y. Sul luogo è intervenuto il 118 con due ambulanze che hanno trasportato i feriti al Pronto Soccorso per le cure necessarie: per tutti e quattro, fortunatamente, si è trattato di conseguenze minime.

La circolazione a lungo rallentata

Il tamponamento, avvenuto lungo un'arteria stradale particolarmente trafficata, ha provocato rallentamenti alla circolazione tali che per gestire la viabilità è stato necessario l'intervento di una seconda pattuglia della Polizia Locale.

Massimo De Marzi

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