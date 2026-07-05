Attenzione alle multe, da domani torna l'autovelox in corso Unità d'Italia

Attenzione a premere sull'acceleratore in corso Unità d'Italia: dalla mezzanotte entrerà ufficialmente in funzione il nuovo autovelox fisso. Dopo lo stop di un anno e mezzo, - a febbraio 2025 la Procura di Cosenza aveva disposto la disattivazione del vecchio impianto - da domani tornano quindi i controlli sulla velocità di chi entra ed esce in macchina da Torino.

Dove si trova

Il nuovo occhio elettronico, regolarmente approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato collocato sulla passerella ciclopedonale sopraelevata nei pressi della Scuola di Amministrazione Aziendale (SAA). L’apparato rileverà automaticamente da remoto, con fotogrammi, le infrazioni per il superamento del limite di velocità di 70 chilometri orari.

Come funziona

Ad annunciare il ritorno dell'autovelox fisso, nelle scorse settimane, erano stati i cartelli. La telecamera rileverà e terrà traccia dei veicoli che oltrepassano il limite di velocità consentito e invieranno al centro di controllo di 5T i dati e le immagini dei transiti: chi ha superato il limite dei 70 Km/h riceverà la multa a casa da parte della Polizia Locale. Non sarà tenuta traccia di dati sensibili e immagini relative a veicoli che non risultino in presunta violazione.