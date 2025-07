Nuovo blitz dei pro-Pal a Leonardo: "Stop genocidio e riarmo"

Un gruppo di attivisti è poi salito sul tetto, esponendo la bandiera della Palestina per tutta la lunghezza della facciata e sventolando i vessilli dai colori bianchi/neri/verdi e rossi. "Siamo qui - spiegano - per opporci alla produzione di armi sul territorio cittadino, per dire stop al riarmo e al genocidio in Palestina".

Sul posto la Polizia per identificare gli attivisti