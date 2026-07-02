Lanzo, sospiro di sollievo: sabato riapre finalmente la galleria Monte Basso

Si sono conclusi i lavori per la definitiva messa in sicurezza della galleria Monte Basso sulla Strada Provinciale 1 a Lanzo. La galleria riaprirà al traffico nella mattinata di sabato 4 luglio: lo annuncia il Vicesindaco metropolitano con delega ai lavori pubblici, Jacopo Suppo, a seguito dell’ultimo sopralluogo al cantiere, effettuato mercoledì 1° luglio insieme ai tecnici della Direzione Viabilità 1 della Città metropolitana e al personale della ditta appaltatrice dei lavori, che negli ultimi mesi ha garantito la presenza di tre squadre operative che hanno portato avanti le lavorazioni anche con turni notturni.

"Non è stato facile"

“Non è stato un lavoro facile, ma l’abbiamo portato a casa. – sottolinea il Vicesindaco metropolitano – Siamo alle lavorazioni finali e ora dobbiamo ringraziare tutti i cittadini e gli amministratori locali di Lanzo e dei Comuni delle sue tre valli per la pazienza nel sopportare il disagio per lavori che erano assolutamente necessari. Quando nel 2023, a seguito di approfondite analisi tecniche, si è capito che questa galleria era in una condizione strutturale non più accettabile la Città metropolitana si è subito attivata per reperire le risorse per riqualificare l’infrastruttura”.

Si sono dunque conclusi il risanamento strutturale della galleria, la risagomatura del tunnel e gli interventi per la gestione dell’acqua proveniente dalla montagna in cui la galleria è scavata. Sono stati allestiti i nuovi impianti tecnici di illuminazione e antincendio ed è stato steso il nuovo manto stradale. I lavori hanno comportato per la Città metropolitana di Torino un investimento di 9 milioni di euro, comprendente anche il rifacimento delle protezioni laterali nei tratti di viadotto che danno accesso alla galleria sul versante a valle e su quello a monte.

“Quella che si riapre sabato 4 luglio è praticamente una nuova galleria. – aggiunge il Vicesindaco Suppo –. Nei suoi 5 decenni di storia il tunnel ha sempre avuto problemi derivanti dalle infiltrazioni di acqua dalle rocce sovrastanti. Durante le indagini tecniche sono state rinvenute rocce contenenti fibre di amianto, il che ha comportato particolari precauzioni durante le lavorazioni. Oggi dobbiamo ringraziare tutti gli esperti e le maestranze della Città metropolitana, degli studi tecnici e della ditta appaltatrice, che hanno restituito al territorio un’infrastruttura moderna e sicura“.

I lavori eseguiti

Nella galleria Monte Basso è stato necessario procedere ad un risanamento strutturale delle zone degradate, al riempimento dei vuoti presenti sotto il rivestimento, al placcaggio tramite elementi di rinforzo in acciaio per la messa in sicurezza definitiva del rivestimento e alla regimazione delle acque, per rientrare nei parametri tecnici attuali per un tunnel della tipologia di quello di Lanzo. La soluzione tecnica del blindaggio è stata presa in considerazione e sviluppata durante la redazione del progetto di fattibilità ed è stata preceduta da un risanamento conservativo, riguardante le fessure e le discontinuità del rivestimento, che è stato imbullonato. Le fessure sono state chiuse utilizzando resine ad altissima resistenza. È stata poi applicata una malta di isolamento e sono state sistemate apposite canalette tra i conci, utili per convogliare le acque di infiltrazione.