Luserna San Giovanni: l’asfaltatura attesa a giugno potrebbe partire lunedì

Partirà probabilmente lunedì 6 luglio l’asfaltatura della strada provinciale 161, nel tratto di Luserna San Giovanni, e delle strade comunali interessate dai lavori di interramento dell’elettrodotto. All’altezza dell’aria artigianale del paese, la strada era stata grossolanamente rappezzata dopo li lavori, tanto da provocare problemi alla circolazione stradale.

I lavori notturni avrebbero dovuto iniziare lunedì 22 giugno, ma il caldo aveva imposto di posticipare la partenza. “La previsione dell’azienda è che il cantiere notturno parta lunedì 6 luglio sulla provinciale 161 all’altezza del parcheggio della Turati - annuncia Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni -. Mercoledì 8 e giovedì 9, invece, riasfalteranno i tratti delle strade comunali interessate dall’intervento di interramento, come la bretella di San Giovanni e corso Matteotti”.