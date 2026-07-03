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Viabilità e trasporti | 03 luglio 2026, 18:20

Luserna San Giovanni: l’asfaltatura attesa a giugno potrebbe partire lunedì

Il cantiere notturno avrebbe dovuto iniziare due lunedì fa, ma i lavori erano stati rinviati. Ora è stata comunicata la nuova data

Luserna San Giovanni: l’asfaltatura attesa a giugno potrebbe partire lunedì

Partirà probabilmente lunedì 6 luglio l’asfaltatura della strada provinciale 161, nel tratto di Luserna San Giovanni, e delle strade comunali interessate dai lavori di interramento dell’elettrodotto. All’altezza dell’aria artigianale del paese, la strada era stata grossolanamente rappezzata dopo li lavori, tanto da provocare problemi alla circolazione stradale.

I lavori notturni avrebbero dovuto iniziare lunedì 22 giugno, ma il caldo aveva imposto di posticipare la partenza. “La previsione dell’azienda è che il cantiere notturno parta lunedì 6 luglio sulla provinciale 161 all’altezza del parcheggio della Turati - annuncia Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni -. Mercoledì 8 e giovedì 9, invece, riasfalteranno i tratti delle strade comunali interessate dall’intervento di interramento, come la bretella di San Giovanni e corso Matteotti”.

Elisa Rollino

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