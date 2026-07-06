Pino Torinese si unisce a Emergency nella campagna "R1pud1a" per l'obiezione di coscienza alla guerra

Il Comune di Pino Torinese aderisce all’iniziativa promossa da Emergency nell’ambito della campagna R1PUD1A offrendo ai cittadini l'opportunità di dichiarare l'obiezione di coscienza al servizio militare attraverso l'adesione a un registro ufficiale, al fine di sancire formalmente il proprio rifiuto della guerra. Con questa scelta, l’Amministrazione comunale intende ribadire il valore dell’Articolo 11 della

Costituzione italiana, che afferma: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali”.



In Italia il servizio militare obbligatorio è sospeso dal 2005, ma può essere ripristinato in caso di guerra o di grave crisi internazionale. In un contesto segnato dall’aumento delle tensioni internazionali, dalla crescita delle spese militari e dal ritorno del tema della coscrizione nel dibattito europeo, il Comune di Pino Torinese ritiene importante dare un segnale chiaro: la pace non è un principio astratto, ma una responsabilità concreta delle istituzioni e delle comunità. “Anche Pino Torinese, come moltissimi altri comuni italiani, vuole dare un forte segnale di pace, in modo concreto: aderendo alla campagna di Emergency e dando l'opportunità ai propri cittadini di ribadire la contrarietà alla guerra e la propria obiezione di coscienza contro la leva militare obbligatoria. La pace deve essere l'obiettivo di ogni istituzione.” ha dichiarato la sindaca Alessandra Tosi.



“Siamo orgogliosi di ribadire nuovamente la nostra contrarietà alla guerra, non solo a parole ma con azioni dimostrative, dopo l'affissione un anno fa dello striscione R1PUD1A su Villa Grazia,

sempre grazie a Emergency . In questo caso, i nostri cittadini possono firmare simbolicamente unregistro per esprimere la loro obiezione alla guerra e ogni eventuale futuro ripristino delle liste

militari, perché la pace parte dai gesti di ognuno di noi”, ha aggiunto l'assessora alle Politiche Giovanili, Elisa Pagliasso.



L’iniziativa si inserisce nel percorso della campagna R1PUD1A di EMERGENCY, nata per riportare al centro del dibattito pubblico il valore dell’Articolo 11. Dalla fine del 2024, hanno aderito alla campagna R1PUD1A oltre 650 Comuni, 1.500 scuole, circa 300 realtà culturali, coinvolti in un impegno diffuso contro la guerra. Nelle ultime settimane, EMERGENCY ha lanciato un appello sul sito ripudia.it per invitare tutte e tutti a dichiarare la propria contrarietà a qualsiasi ipotesi di ripristino del servizio militare e l’indisponibilità ad aderirvi. All’appello hanno già aderito oltre 80mila persone.



Sarà possibile firmare la propria dichiarazione di obiezione di coscienza presso la segreteria del Comune di Pino Torinese, al primo piano della palazzina, durante i consueti orari di apertura al

pubblico. Per informazioni sull’iniziativa e sulla campagna R1PUD1A: www.ripudia.it

Per contattare EMERGENCY: ripudia@emergency.it

