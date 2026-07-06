Dagli agenti coinvolti negli scontri di Aska a Mauro Glorioso: Torino consegna dieci benemerenze

Dopo mesi di dibattito e diversi rinvii la cerimonia per le consegna delle benemerenze cittadine arriva in Sala Rossa. Dieci attestati suggellati dalla consegna del sindaco Stefano Lo Russo e della presidente del consiglio Maria Grazia Grippo nel solco di "uno spirito repubblicano e costituzionale”.

“Sono tempi in cui tocca a tutti noi che abbiamo ruoli pubblici portare avanti i valori fondativi della della Repubblica e dare il buon esempio - ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo -. Un esempio che passa dai linguaggi”. “C'è un'istituzione - ha ribadito il primo cittadino - che è sufficientemente solida da andare oltre a quelli che sono gli stereotipi e le polemiche del quotidiano e rappresentare, in maniera unitaria, quelli che invece sono i valori fondativi di questa città". "Una città - ha aggiunto - fatta di coesione, di inclusione sociale e valori di progresso e di sviluppo economico sono le cifre caratterizzanti.”

A ricevere il riconoscimento, pur non presente ma collegato da remoto, Mauro Glorioso, il ragazzo rimasto tetraplegico a seguito del lancio di una bicicletta ai Murazzi e che mesi fa ha ottenuto la laurea in medicina.

Nell'elenco dei nomi compaiono anche gli agenti Alessandro Calista e Lorenzo Virgulti, coinvolti negli scontri dello scorso 31 gennaio durante la guerriglia urbana nata durante la manifestazione successiva allo sgombero del centro sociale Askatasuna. Tra le persone ad aver ottenuto il riconoscimento il ricercatore sociale Juri Nervo, Luciano Dematteis per la sua attività di volontariato, Augusto Grilli fondatore del teatro delle marionette che commosso ha voluto coinvolgere la moglie durante la premiazione. Nell'elenco degli investiti con civica benemerenza, Mario Mazzei per la sua attività imprenditoriale innovativa in via Leini, nel cuore di Barriera di Milano, incentrata su aggregazione e socialità. Marco Pugliese dell'l’associazione ZanzibarHelp ets e la scuola di skate 4Wheels Skate School. Infine Stefania Ferrero di Comau, azienda orientata all'innovazione e alla robotica.

Assenti in aula i consiglieri e i rappresentanti di Avs.

"Sono davvero felice di aver avanzato la loro candidatura - ha commentato il capogruppo dei Moderati, Simone Fissolo che proposto la consegna delle benemerenze a Luciano Dematteis e Augusto Grilli -: due mondi e due modi diversi di mettersi a servizio della comunità".

"Mi auguro che questa Civica Benemerenza - ha detto il capogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, proponente del riconoscimento per Mauro Glorioso - rappresenti per lui uno stimolo a proseguire nel suo percorso di crescita, dopo il recente conseguimento della laurea, e possa essere un esempio per tutti coloro che affrontano le difficoltà della vita senza arrendersi".