Metro di Torino chiusa le domeniche d'estate: ecco quando ci saranno i bus

Come annunciato, la metropolitana di Torino quest'anno non chiuderà ad agosto come invece accaduto in passato. I torinesi dovranno però fare i conti con qualche piccolo disagio, perchè sulla linea 1 sono ancora previsti degli interventi di manutenzione straordinaria e aggiornamento tecnologico.

I giorni di stop

Per consentire quindi agli operai di lavorare, riducendo al minimo l'impatto sui passeggeri, la metro farà delle chiusure programmate la domenica mattina quando tradizionalmente si spostano meno persone. Dopo gli stop degli scorsi weekend, a luglio i lavori torneranno domenica 12 e 19, sempre dalle 7 alle 12. La metro sarà attiva solo tra Fermi e Bernini: la tratta Bernini-Bengasi sarà servita con i bus. Domenica 2 agosto, nella stessa fascia, i treni circoleranno tra Bernini e Bengasi, con pullman tra Fermi e Bernini.

Il 9 agosto sarà la giornata più complicata: la metropolitana resterà sospesa per l'intera giornata su tutto il tracciato. Da Fermi a Bengasi saranno in servizio i bus.

Gli interventi



Gli interventi riguarderanno il rinnovo dei server centrali, l’aggiornamento degli apparati della rete di comunicazione e la manutenzione della via di corsa. Se i lavori terminassero prima, il servizio della metropolitana verrà ripristinato immediatamente e comunicato in tempo reale sui canali ufficiali GTT.