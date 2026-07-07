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Scuola e formazione | 07 luglio 2026, 15:39

Meno consumi ed emissioni: il polo scolastico di via Delleani diventa green

Previsti oltre 900mila euro di interventi

Lavori di efficientamento per le scuole di Torino

Lavori di efficientamento per le scuole di Torino

Meno consumi, minori emissioni e ambienti più confortevoli per bambini e maestre. Via libera dalla Giunta, su proposta dell'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, agli interventi di riqualificazione energetica dell'Asilo nido "Il Tricheco" e la scuola dell'infanzia "J.J. Rousseau" di via Delleani 25.

Investimento da oltre 908mila euro

L'investimento complessivo è di oltre 908mila euro. Una volta completato, l'intervento consentirà di evitare l'emissione di 133,89 tonnellate di CO2 all'anno: una quantità di anidride carbonica pari a quella assorbita ogni anno da circa 6.100 alberi.

Gli interventi 

Il cantiere sarà sia sulla parte esterna, che sugli impianti tecnologici dell'edificio. Nel dettaglio verranno sostituite le luci  con sistemi a LED, installate nuove valvole termostatiche e un sistema di gestione intelligente degli impianti (BMS), sostituite le pompe di circolazione, coibentato lo scambiatore di calore,  realizzato un impianto fotovoltaico, isolato il solaio verso l'alto e realizzato un cappotto termico esterno.

Cinzia Gatti

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