Meno consumi ed emissioni: il polo scolastico di via Delleani diventa green

Meno consumi, minori emissioni e ambienti più confortevoli per bambini e maestre. Via libera dalla Giunta, su proposta dell'assessore alla Transizione Ecologica Chiara Foglietta, agli interventi di riqualificazione energetica dell'Asilo nido "Il Tricheco" e la scuola dell'infanzia "J.J. Rousseau" di via Delleani 25.

Investimento da oltre 908mila euro

L'investimento complessivo è di oltre 908mila euro. Una volta completato, l'intervento consentirà di evitare l'emissione di 133,89 tonnellate di CO2 all'anno: una quantità di anidride carbonica pari a quella assorbita ogni anno da circa 6.100 alberi.

Gli interventi

Il cantiere sarà sia sulla parte esterna, che sugli impianti tecnologici dell'edificio. Nel dettaglio verranno sostituite le luci con sistemi a LED, installate nuove valvole termostatiche e un sistema di gestione intelligente degli impianti (BMS), sostituite le pompe di circolazione, coibentato lo scambiatore di calore, realizzato un impianto fotovoltaico, isolato il solaio verso l'alto e realizzato un cappotto termico esterno.