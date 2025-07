Incidente tra Santena e Poirino: coinvolte un'auto e una moto, grave il centauro

Incidente sull'ex statale 29 tra Santena e Poirino. Convolti sono state una Fiat Panda e una moto Ktm Duke.

Il centauro è stato sbalzato in un canale a bordo carreggiata ed è stato trasportato al Cto in elicosoccorso in gravi condizioni. Ha riportato un trauma cranico e toracico, oltre che agli arti inferiori. La prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Chieri. La dinamica esatta è ancora da stabilire.

Traffico rallentato per via della chiusura della strada per permettere i soccorsi e i rilievi.