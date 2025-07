Area pedonale di piazza Castello: nel 2024 quasi 2 multe al giorno. Firrao: "Segnaletica poco visibile"

Nel 2024 sono 585 le multe per ingresso non autorizzato nella zona pedonale di piazza Castello all'angolo con via Po, con oltre 63.000 euro incassati dal Comune di Torino. Si tratta di quasi due sanzioni al giorno, un conto piuttosto salato per gli automobilisti: per i veicoli la multa è di 170 euro, ridotto a 119 euro se viene pagata entro cinque giorni.

I costi

Analogamente per i motociclisti la sanzione è di 124 euro, diminuita a 86.8 euro per chi versa subito i soldi. Nei primi quattro mesi del 2025 sono 221 le violazioni accertate sempre lì dalla Municipale.

Numeri che per il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao dimostrano "chiaramente che qualcosa non funziona". "La segnaletica - aggiunge - è poco visibile e a confondere gli automobilisti contribuiscono ancora i resti delle vecchie strisce di parcheggio, mai cancellate".

Nell'area pedonale al momento è presente un parcheggio taxi. Per Firrao andrebbero però previsti in aggiunta subito degli stalli per i disabili.