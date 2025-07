Il volo a prezzi stracciati comprato online era solo una truffa: la Polizia oscura due siti che ingannavano i vacanzieri

I prezzi erano stracciati, ma i voli erano una truffa. Vacanze amare, per tante persone che si sono fidate di due portali online che si sono rivelati fasulli. La Polizia di Stato ha infatti oscurato i siti “Fly-go.it” e “flygovoyager.com” dopo che erano state presentate presso gli uffici del Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica di Torino numerose segnalazioni e denunce da parte di malcapitati che, a fronte del versamento di somme anche ingenti per la prenotazione di voli, non avevano ricevuto i biglietti acquistati.

Il sistema di confronto tra compagnie creato dai siti offriva un quadro completo delle offerte dei diversi vettori operanti sugli itinerari scelti, dando anche l’apparente possibilità di operare la transazione di acquisto internamente alla piattaforma, proponendo prezzi “estremamente concorrenziali”. Ma nonostante il perfezionamento della transazione, gli acquirenti non ricevevano nulla e, se provavano a contattare direttamente la compagnia aerea con la quale avrebbero dovuto volare, scoprivano l’assoluta assenza di prenotazioni.

Fly-go, dopo un primo feedback interlocutorio in cui giustificava il ritardo per il perfezionamento dell’iter di acquisto con la necessità di un termine di due settimane, alla successiva richiesta di rimborso non procedeva alla restituzione e si sottraeva ad ogni successivo tentativo di contatto.

Ad una prima analisi si stima che il danno arrecato sia molto elevato e non circoscritto alla provincia di Torino, visto che il sito era operativo (con sede all’estero) su tutto il territorio nazionale.

Gli investigatori della Polizia Postale hanno richiesto e ottenuto la possibilità di procedere al sequestro mediante oscuramento dai DNS nazionali, per limitare il rischio che ignari internauti potessero imbattersi nella truffa.

La Polizia Postale consiglia sempre ai cittadini che facciano acquisti online di:

· Diffidare di offerte troppo convenienti, perché non sempre l’affare è un buon affare;

· Controllare le recensioni e i feedback degli altri utenti, concentrandosi su quelli recenti, non solo internamente al sito ma anche sui motori di ricerca esterni.

· Verificare l'autenticità dei siti web