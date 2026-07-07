Attimi di terrore questa mattina a Leini, all'interno della piscina di via Volpiano. Una bimba di 4 anni, infatti, ha rischiato di annegare all'interno della struttura a gestione comunale. Subito soccorsa, è stata rianimata e poi portata di corsa al Regina Margherita di Torino. Sul posto, i medici del 118 Azienda Zero che hanno chiamato l'elisoccorso.
Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno iniziato a raccogliere le testimonianze e a indagare per risalire alle cause e alla dinamica alla base della scampata tragedia. Sembrerebbe che la piccola fosse insieme a un gruppo del campo estivo, quando il bagnino - che si è subito accorto della sua difficoltà in acqua - si è attivato per soccorrerla.
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Cronaca | 07 luglio 2026, 15:52
Attimi di paura a Leini, una bimba di 4 anni rischia di annegare nella piscina comunale
I fatti si sono verificati questa mattina in via Volpiano. La piccola è stata portata in elisoccorso al Regina Margherita
Attimi di terrore questa mattina a Leini, all'interno della piscina di via Volpiano. Una bimba di 4 anni, infatti, ha rischiato di annegare all'interno della struttura a gestione comunale. Subito soccorsa, è stata rianimata e poi portata di corsa al Regina Margherita di Torino. Sul posto, i medici del 118 Azienda Zero che hanno chiamato l'elisoccorso.
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