Strappano collanina a un passante, entrano in un negozio e si cambiano vestiti: arrestati due minorenni

Un furto con strappo nel quartiere Lingotto di Torino. Autori del gesto due minorenni di origine straniera.

Il colpo è avvenuto in via Genova, dove i due hanno strappato una collanina dal collo di un passante. Subito è scattato l’allarme e le volanti della Squadra Mobile si sono messe sulle loro tracce. La corsa dei due è terminata nei pressi del grattacielo della Regione Piemonte, in via Nizza.

Qui gli agenti li hanno notati mentre armeggiavano vicino a una siepe per poi darsi alla fuga verso piazza Bengasi, cercando rifugio in un negozio affollato. I poliziotti li hanno raggiunti poco dopo: uno dei due aveva persino tentato di cambiarsi d’abito nel retrobottega.

La refurtiva, gettata tra le siepi nel tentativo di disfarsene, è stata recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

L’arresto è stato convalidato dalla Procura per i Minorenni.