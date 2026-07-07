‘Nozze a Buriasco’, il ritorno delle spose in passerella

Cinque anni fa, quando hanno sfilato la prima volta sul sagrato, la chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo doveva ancora essere ristrutturata. Ora le ‘spose’ di Buriasco sono pronte a tornare in passerella per festeggiare la conclusione dei cantieri e per raccogliere ulteriori fondi per tenere alla larga i piccioni dal campanile appena tinteggiato.

Sabato 11 luglio viene riproposto l’evento ‘Nozze a Buriasco’, sfilata di abiti da sposa: “Saranno cinquantadue i vestiti in passerella quella sera, indossati dalle spose che li hanno scelti per il giorno delle loro nozze, dalle loro nipoti, o da ragazze buriaschesi che si sono rese disponibili” annuncia Liliana Canavosio del comitato che organizza l’evento. Una sarta racconterà l’evoluzione della moda dal 1956, anno a cui risale il primo abito, fino al 2026. “Quest’anno, inoltre, sfileranno anche gli abiti della prima comunione e i porte-enfant dei battesimi che evocano usanze e ricordi legati alle principali cerimonie religiose della vita parrocchiale” aggiunge Canavosio.

La sfilata inizierà alle 21,15, e sarà anticipata dalla messa delle 18, a cui seguirà l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai matrimoni e alle prime comunioni celebrati nella chiesa di Buriasco nel corso degli anni.

L’evento sarà l’occasione per festeggiare la fine dei cantieri iniziati con il restauro del presbiterio e proseguiti con il consolidamento delle navate ma anche per raccogliere ulteriori offerte: “In primavera sono stati portati a termine gli interventi ma è emersa l’esigenza di posizionare un sistema anti piccione anche sul campanile affinché non venga rovinata la tinteggiatura appena realizzata”.