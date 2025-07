A Nichelino via Torricelli ostaggio dei rifiuti e della maleducazione

La nuova raccolta differenziata a Nichelino, dopo i tanti problemi dei primi mesi, è stata promossa dal Covar, nel suo report di fine giugno, eppure continuano ad esserci problemi e sacche di maleducazione in alcune zone della città.

Problemi in via Torricelli

Le ultime segnalazioni negative arrivano da via Torricelli, dove i cassonetti sono stati vandalizzati o utilizzati per scaricare ogni genere di rifiuto, in barba alle nuove regole della differenziata, con conseguenti problemi di decoro ma anche di igiene pubblica, come testimonia chiaramente la foto che correda questo servizio.

Insomma, molto è stato fatto ma altrettanto ancora resta da fare, per modificare le abitudini di chi fatica ad accettare i cambiamenti intrapresi dalla città in fatto di raccolta rifiuti.

Guasto alle tubature dell'acqua

Intanto nei giorni scorsi Nichelino ha dovuto fare i conti anche con un nuovo guasto alle tubature dell'acqua. Il problema si è registrato tra via Bengasi e via Giusti, col risultato di vedere la strada allagata per un paio d'ore ed inevitabili disagi per chi doveva usare l'acqua.

Per fortuna, i tecnici della Smat sono intervenuti rapidamente per sistemare il guasto e riportare la situazione sotto controllo, evitando che i problemi durassero troppo a lungo in giorni in cui il caldo la faceva da padrone anche nelle ore serali.