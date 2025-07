Latitante da oltre un anno, arrestata a Rivoli la “mente” del Sistema Marchese

Era sparita nel nulla da oltre un anno, dopo essere evasa dagli arresti domiciliari. Ma i carabinieri del Nucleo Investigativo di Torino l’hanno rintracciata e arrestata in un appartamento di Rivoli, dove si nascondeva sotto falso nome.

La donna, una sessantenne condannata in via definitiva a 11 anni e 9 mesi, era uno degli ingranaggi chiave dell’inchiesta “Leonessa”, maxi indagine su un’associazione per delinquere che aveva creato un sofisticato sistema di frode fiscale basato su false compensazioni: il cosiddetto “Sistema Marchese”.

I militari l’hanno localizzata dopo mesi di indagini, pedinamenti e intercettazioni. Al momento dell’arresto, la donna ha tentato di sviare gli investigatori fornendo false generalità e opponendo resistenza. Per questo, oltre alla condanna definitiva per reati fiscali e bancarotta fraudolenta aggravata, è stata denunciata anche per false dichiarazioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Ora si trova in carcere, dove sconterà l’intera pena.