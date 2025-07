Torino-Savona, la Polizia salva sei pulcini in autostrada: traffico rallentato per un tenero “trenino”

Un intervento tanto insolito quanto tenero ha visto protagonisti, nella mattinata del 5 luglio scorso, gli agenti della Polizia Stradale della Sottosezione di Mondovì.

Alle 10.30, durante un normale servizio di vigilanza lungo l’autostrada, la pattuglia ha notato un rallentamento del traffico causato da una scena sorprendente: un “trenino” di sei pulcini, guidati da una mamma anatra, camminava confuso al centro della carreggiata.

Con prontezza e sensibilità, gli agenti hanno provveduto a rallentare il flusso dei veicoli, evitando rischi sia per gli animali che per gli automobilisti. Raggiunti gli uccellini, mamma anatra ha spiccato il volo, mentre i piccoli, in apparente buona salute, sono stati fatti salire a bordo dell’auto di servizio, tra gli applausi e le espressioni di stupore degli automobilisti presenti.

I sei pulcini di germano reale sono stati successivamente affidati al Centro di Recupero Animali Selvatici di Cadibona (SV), dove riceveranno le cure necessarie prima di essere reintrodotti in natura.

Un gesto semplice ma significativo che ha trasformato un’ordinaria mattinata in autostrada in una storia a lieto fine.