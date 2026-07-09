Montalenghe, lancia droga dal terrazzo mentre è ai domiciliari: arrestata

Curioso arresto a Montalenghe, dove una donna è finita in manette per aver lanciato droga dal terrazzo mentre era ai domiciliari. La 40enne, già colpita dall'obbligo di stare in casa per spaccio, è stata sorpresa dai militari a buttare dal balcone della sua abitazione un involucro a un uomo fermo sul marciapiede. All'interno del piccolo contenitore c'era un grammo di cocaina.

Kit per lo spaccio

Il gesto ha fatto scattare un’immediata perquisizione all'interno della casa della donna. Le operazioni di ricerca hanno portato alla luce un vero e proprio kit per il confezionamento e la vendita della droga: i Carabinieri hanno infatti rinvenuto e sequestrato 1.830 euro in banconote da medio taglio, un bilancino di precisione intriso di cocaina, tre coltelli con tracce di hashish e cocaina, oltre a vario materiale per il confezionamento della droga.

L'uomo in strada aveva invece 1.50 grammi di hashish. La quarantenne, dopo l'arrestato, è stata trasferita presso nel carcere di Torino come disposto dalla Procura di Ivrea.