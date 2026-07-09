A Torino musei gratis per bambini e pensionati contro il caldo

In cerca di fresco in mezzo alle opere d'arte di GAM, Palazzo Madama e MAO. Come già accaduto lo scorso anno, complice l'emergenza caldo che da settimane sta interessando il capoluogo piemontese, le realtà culturali della Fondazione Musei a luglio spalancano le porte gratuitamente per i pensionati e per i bambini.

Aria condizionata

Gli over 65 potranno entrare gratis alle collezioni permanenti, mentre potranno beneficiare del ridotto per le mostre temporanee. I ragazzi fino ai 12 anni non dovranno pagare nessun biglietto invece per entrambe. Oltre a quadri, statue, arazzi ed installazioni, i visitatori potranno anche godere dell'aria condizionata, oltre che di luoghi sicuri ed accoglienti.

La promozione è valida tutto il mese alla Galleria d'Arte Moderna e Palazzo Madama. Il Museo d'Arte Orientale al momento è chiuso per il disallestimento della mostra Chiharu Shiota: riaprirà il 23 luglio e sarà quindi coinvolto nella promozione solo per l’ultima settimana del mese.

Il commento

"Con questa iniziativa - commentano dalla Fondazione Torino Musei - ribadiamo il valore sociale dei musei, luoghi aperti e accessibili che, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, possono rappresentare uno spazio di accoglienza, cura e condivisione per tutta la comunità".