In cinquemila per Madame al Flowers Festival: “Siete qui per me, non riesco mai a crederci”

“5 mila persone si sono riunite per questa stronza e credo che sia una delle cose più inaspettate e incredibili che mi possano succedere. Siete qui per me ed è una cosa a cui io non riesco mai a credere” così Madame durante il concerto di ieri sera al Flowers Festival.

La cantante si è esibita live al Parco della Certosa di Collegno per la tappa del suo tour durante il quale ha presentato il disco “Disincanto”. Un progetto che ha usato come cura per affrontare un periodo difficile e con cui è tornata sulla scena musicale italiana.

Dai brani come “Come stai?” “Ok” e “Rosso come il fango”, si è passati a brani come “Voce” e “Nel bene e nel male” con cui ha partecipato al Festival di Sanremo, ma anche le hit “Aranciata” e “Marea”.

“Ci vediamo quest’autunno” è stato il saluto al pubblico torinese.