Dai teatri alla metropolitana: la danza invade gli spazi urbani di Torino e provincia con NID Platform

NID Platform per la sua decima edizione sceglie di festeggiare in Piemonte. La manifestazione arriva per la prima volta nella nostra regione dal 1 al 4 settembre. Capofila del percorso Piemonte dal Vivo, che insieme agli altri partner ha portato Nid Platform a svolgersi in diversi luoghi tra Collegno, Moncalieri, Torino e Venaria Reale.

“Nid è fatto di molte anime e luoghi. L’elemento fondamentale è che se un’opera non circola per bella che possa essere, perde di valore. Quello che fa Nid è consentire l’incontro tra operatori culturali. Speriamo che questi siano semi che costruiscano risultati in futuro”, spiega Manuela Lamberti, presidente Piemonte dal Vivo.

“Portare qui Nid è stato un lavoro di squadra di insieme che fa parte di un percorso. Si deve raccogliere sempre un testimone e cercare di portarlo avanti. Regione Piemonte vuole creare alleanza e per la cultura perché i luoghi non siano più deputati solo a una funzione. Lavorando in squadra si possono dare anime diverse ai nostri luoghi della cultura. Come Regione volevamo puntare sulla danza, che forse tra le varie forme di espressione è quella che più completa l’essere umano. Ora dobbiamo mirare a coinvolgere un pubblico interessato e giovane per avere continuità”, aggiunge l’assessore regionale, Marina Chiarelli.

Tanti luoghi, tanti palchi

Lavanderia a Vapore, Fonderie Limone, Teatro Astra, OGR Torino, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani e Reggia di Venaria Reale. Le location coinvolte trasformano la propria di natura e accolgono per quattro giorni spettacoli, Open Studios, performance, incontri, panel di approfondimento raccolte sotto il titolo di Coreografie.

Ex spazi produttivi, architetture rifunzionalizzate, centri di residenza, teatri della contemporaneità e patrimonio storico-architettonico che compongono una geografia diffusa, nella quale la danza abita spazi già attraversati da processi di trasformazione e li mette nuovamente in relazione con artisti, professionisti e comunità.

Spettacoli in metro

La manifestazione è pensata come una piattaforma diffusa per questo è stata realizzata una collaborazione con Gtt che diventa anche il palcoscenico virtuale di LA DANZA IN 1 MINUTO: il progetto di COORPI infatti abiterà la linea metropolitana di Torino con spettacoli sui treni e lungo il percorso. “Linea 1 arriva al Grattacielo e tocca punti nevralgici della nostra città - commenta l’assessora comunale, Chiara Foglietta -. Nid rappresenta quindi un’occasione per fare delle nuove contaminazioni e fare innovazione sul nostro territorio”.

Nell'ambito dell'attività di valorizzazione del ballo sociale, in sinergia con il "Manifesto per Torino Città danzante" adottato dalla Città di Torino nel 2024, viene attivata la Fondazione Contrada Torino che coordina e produce BallaTorino Social Dance, per azioni performative e interventi nello spazio pubblico. Sempre in collaborazione con la Città di Torino, il 31 agosto la Mole Antonelliana – simbolo del Piemonte - sarà illuminata con il logo NID per annunciare l’inizio della manifestazione.