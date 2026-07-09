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Cultura e spettacoli | 09 luglio 2026, 16:30

Al 79° Locarno Film Festival sette titoli di allievi del TorinoFilmLab

Dal Concorso internazionale ai Corti d'Autore: le pellicole presenti alla kermesse in programma dal 5 al 15 agosto

Al 79° Locarno Film Festival sette titoli di allievi del TorinoFilmLab

Il 79° Festival di Locarno, in programma dal 5 al 15 agosto, presenta in anteprima mondiale 7 nuovi titoli di alumni e alumnae del TorinoFilmLab: la loro presenza al festival conferma ancora una volta l’importante ruolo del TFL quale hub&lab di talenti internazionali dell’audiovisivo, in attività dal 2008 grazie all’organizzazione del Museo Nazionale del Cinema e al supporto di Creative Europe - Sottoprogramma MEDIA dell’Unione Europea. 

In Concorso Internazionale, 2 alumni: 
- Lê Bảo (FeatureLab 2017) con THÍNH GIÁC (HEARING) 
- Ann Oren (TFL Extended 2019) con OBJET A 

Fuori Concorso, 1 alumnus:
 - Bertrand Mandico (FrameWork 2008) con ROMA ELASTICA 

In Semaine de la Critique, 1 alumnus: 
- Pablo Aparo (ScriptLab 2020) con LOS VENCEDORES (THE VICTORS) 

In Panorama Suisse, 1 alumnus: 
- Tobias Nölle (Script&Pitch 2009; FrameWork 2010) con TRISTAN FOREVER (diretto insieme a Loran Bonnardot) 

In Pardi di Domani - Concorso Corti d’Autore, 2 alumni: 
- Carlo Francisco Manatad (FeatureLab 2017; ScriptLab 2023) con ET SI THUY N'EXISTAIT PAS (AND IF THUY DIDN’T EXIST) 
- Deepak Rauniyar (TFL Co-Production Fund 2019; TFL Audience Design Fund 2024; TFL Next Screens of tomorrow - Story Editing 2024) con PRIVATE PROPERTY

comunicato stampa

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